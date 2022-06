Lavori di Abbanoa: possibili disservizi a Sant’Antonio di Gallura

I lavori a Sant’Antonio di Gallura.

Probabili disservizi e disagi a Sant’Antonio di Gallura per interventi di manutenzione straordinaria di Abbanoa nella condotta di avvicinamento che collega il serbatoio alla rete idrica cittadina.

I lavori cominceranno mercoledì 22 giugno e nel dettaglio, sarà eseguita la pulizia della condotta in ghisa del diametro di 150 millimetri utilizzando appositi macchinari per la rimozione di possibili sedimentazioni con l’obiettivo di migliorare le portate e le pressioni nella rete idrica. I lavori saranno eseguiti tra le 8 e le 17 e comporteranno la sospensione del servizio idrico nel centro abitato.

Le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per effettuare le manovre in rete e riavviare l’erogazione all’utenza non appena l’intervento sarà concluso. Al momento del ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte.