Il porcino trovato a Priatu.

Un record batte l’altro, è proprio il caso di dirlo. Virginia Murgia, la 18enne che abbiamo conosciuto qualche giorno fa per aver trovato un fungo porcino da 1,8 chili, a Calangianus, questa volta si è superata trovandone un altro di ben 2,4 chili a Priatu, frazione di Sant’Antonio di Gallura.

La studentessa di Olbia, che si trovava in compagnia del suo fidanzato, si è accorta del “fungone” e per coglierlo non ha esitato un attimo. Un primato che batte il precedente conseguito appena pochi giorni fa, quando si era trovata davanti ad un mega porcino reale. La pietanza è servita.