Il progetto vicino alla spiaggia di Palau.

Il Calisthenics sarà praticato all’aperto a Palau, grazie a un progetto del Comune. E non sarà prevista solo la posa di attrezzature per praticare l’attività fisica più in voga per restare in forma, ma sorgerà un vero e proprio parco.

I macchinari calistenici, che consistono in una serie di attrezzature per allenare la massa muscolare e fare trazioni, saranno posate in via Razzoli, nella zona di La Sciumara, assieme a una serie di panchine in granito rosa beta, zone verdi e una fontanella.

La zona nello specifico è quella ubicata tra la spiaggia e il campeggio, che sarà arricchita con aiuole caratterizzate da essenze arbustive locali, dotate di impianto d’irrigazione a goccia. La nuova area verde avrà anche un percorso pedonale, fruibile anche nelle ore notturne, grazie ad un’illuminazione fornita da faretti a incasso in acciaio inox con tecnologia Led, per assicurare maggior energia luminosa e contemporaneamente minor consumo di energia elettrica. Il costo complessivo dell’opera è di 120mila euro.