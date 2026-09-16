Strage di gatti a Tempio: trovati morti sette cuccioli

Presentata una denuncia per l’uccisione di gatti a Tempio.

A Tempio Pausania c’è in atto una strage di gatti. Sale a sette il bilancio dei felini trovati senza vita nel paese della Gallura. Stando alla denuncia sui social di una cittadina, gli animali sono stati trovati morti tutti nel quartiere Monti Longu. Sti tratta di cuccioli di di età compresa tra i due e i sette mesi, che appartenevano a una colonia felina della zona. Gli animali sono stati oggetto di avvelenamento. Il post di una residente ha generato un passaparola e ha scatenato il dibattito sui maltrattamenti degli animali, che nonostante le nuove norme, non diminuiscono.

La denuncia.

Dalla denuncia si parla di esche avvelenate direttamente nelle ciotole del cibo e ha distribuito polvere di zolfo nell’area. Questa sostanza, una volta ingerita, provoca ustioni interne letali, portando i felini a una morte lenta e dolorosa. Alcuni gattini sono stati trovati privi di vita proprio nel punto in cui venivano nutriti, mentre altri sono stati visti agonizzanti nei pressi di un edificio abbandonato in via Lazio, luogo in cui erano nati e che utilizzavano spesso come rifugio.

Sul caso è stata sporta immediatamente denuncia. Sono stati infatti notati movimenti e presenze sospette che potrebbero condurre all’identificazione dei responsabili. Le persone coinvolte stanno formalizzando la denuncia ai carabinieri, accompagnata da una segnalazione ufficiale al Servizio Veterinario dell’Asl. Le salme dei cuccioli saranno sottoposte a esami tossicologici per confermare le cause del decesso e fornire prove concrete per le indagini.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui