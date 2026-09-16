Temperature fino a 32 gradi, il meteo a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia e in Gallura.

Cosa dicono le previsioni del meteo in Gallura? Giovedì 17 settembre nel territorio ci sarà un innalzamento termico fino a 32 gradi. Durante le ore diurne il cielo sarà soleggiato per tutto il giorno. Mentre durante il giorno le temperature saranno ancora tipicamente estive, la sera la colonnina di mercurio rivelerà uno scenario più autunnale.

Con l’avvicinarsi della sera, le condizioni notturne si manterranno serene e la colonnina di mercurio scenderà fino a una minima di 19°C. Il tasso di umidità si attesterà esattamente al 51%, mentre l’indice UV segnerà un valore di 5. I venti soffieranno da ovest con una velocità di 6 mph. Infine, per quanto riguarda le precipitazioni, si stima una probabilità di pioggia pari al 20% durante il giorno, che andrà a ridursi al 10% nelle ore notturne.