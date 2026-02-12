Vento, albero crolla in una scuola: paura a Sant’Antonio di Gallura

I disagi per il forte vento in Gallura.

Il forte vento che sta colpendo la Gallura ha causato centinaia di disagi nel comune di Sant’Antonio di Gallura. Ieri mattina, a causa delle violente raffiche di burrasca, un albero è crollato all’interno del cortile del plesso scolastico cittadino.

Il crollo non ha fortunatamente coinvolto persone né causato danni strutturali all’edificio, limitandosi a danneggiare la recinzione esterna. Il personale comunale è intervenuto prontamente per rimuovere il fusto e abbattere un secondo albero instabile, mettendo così in sicurezza l’intera area ed evitando ulteriori rischi

Considerando il persistere del forte vento previsto per le prossime ore, l’amministrazione invita la cittadinanza alla massima prudenza. Raccomanda di limitare l’esposizione in aree alberate e ricorda che per ogni emergenza o segnalazione è possibile contattare direttamente gli uffici del Comune.

