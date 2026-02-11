Baja Sardinia, il 7Pines Resort conquista le 4 stelle Forbes

Il 7Pines Resort Sardinia e il riconoscimento.

Il 7Pines Resort Sardinia, parte di Destination by Hyatt, ha ottenuto per la prima volta le quattro stelle Forbes Travel Guide 2026, segnando un significativo avanzamento rispetto allo scorso anno, quando la struttura era stata inserita tra i “Recommended”. Un risultato che testimonia una crescita costante in termini di qualità del servizio, esperienza ospite e posizionamento internazionale, collocando il resort tra le strutture più premiate e apprezzate della Sardegna

«Il passaggio a Four-Star rappresenta per noi molto più di un riconoscimento – commenta Vito Spalluto, Managing Director di 7Pines Resort Sardinia – È la conferma di un percorso costruito con visione, coerenza e grande passione sin dall’apertura. Ogni stagione lavoriamo per alzare l’asticella, mettendo al centro le persone, il territorio e un’idea di ospitalità autentica, capace di coniugare eccellenza internazionale e identità sarda. Questo traguardo ci rende orgogliosi, ma soprattutto ci motiva a continuare a crescere, con la stessa determinazione e lo stesso entusiasmo».

Immerso in 15 ettari di macchia mediterranea a Baja Sardinia, affacciato sull’arcipelago di La Maddalena, 7Pines Resort Sardinia interpreta un’idea di ospitalità contemporanea fondata su un “laid-back luxury” autentico e informale, dove l’eccellenza del servizio si unisce a un forte senso di identità territoriale. La filosofia del resort si traduce in un’esperienza immersiva che valorizza natura, privacy, benessere e relazioni umane, in un equilibrio armonico tra design, paesaggio e cultura locale.

Elemento distintivo dell’offerta è il progetto gastronomico, che ha trasformato 7Pines in un vero e proprio hub gourmet di riferimento per l’isola. Il ristorante fine dining Capogiro, guidato dall’Executive Chef Pasquale D’Ambrosio e insignito della Stella Michelin, rappresenta il cuore creativo di un ecosistema culinario che comprende anche Spazio by Franco Pepe e il Cone Club. Un percorso gastronomico che esalta la filiera corta, i piccoli produttori sardi e una cucina identitaria capace di dialogare con il panorama internazionale.

Il riconoscimento Four-Star di Forbes Travel Guide conferma così la solidità di una visione che punta su qualità, sostenibilità e miglioramento continuo, consolidando 7Pines Resort Sardinia tra le eccellenze dell’hospitality italiana.

