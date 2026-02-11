Forte vento in Gallura, oltre 100 interventi e due feriti

La conta dei danni a causa del forte vento in Gallura.

Il vento soffia impetuoso in Gallura sin dalle prime ore dell’alba, lasciando dietro di sé una scia di danni e un impegno senza sosta per i soccorritori. Il centralino del Comando dei vigili del fuoco di Sassari non ha mai smesso di squillare. Sono già oltre cento gli interventi portati a termine, mentre altre 40 chiamate restano in attesa di una squadra disponibile.

LEGGI ANCHE: Il forte vento flagella la Gallura, raffiche oltre i 100 km orari

Gallura più colpita.

La Gallura emerge come l’area più colpita dalla furia delle raffiche. Tra le strade di Olbia, Tempio, Arzachena e La Maddalena, gli uomini del 115 lavorano ininterrottamente, supportati dai colleghi giunti da Ozieri e dalla sede centrale di Sassari. L’obiettivo è mettere in sicurezza i centri abitati, dove tegole, antenne e pensiline minacciano di volare via dai tetti, trasformandosi in proiettili pericolosi. Alle criticità strutturali si aggiungono i disagi causati dai frequenti blackout elettrici, che hanno intrappolato numerose persone all’interno degli ascensori, richiedendo interventi rapidi per la loro liberazione.

Due feriti.

LEGGI ANCHE: Colpito da un’insegna ad Arzachena, ferito un dipendente

La forza della natura ha mostrato il suo volto più drammatico lungo le arterie stradali, dove molti alberi sono stati sradicati dalla terra. Il momento di maggiore tensione si è vissuto sulla Provinciale 14, nel territorio di Arzachena. Qui, una persona è rimasta schiacciata sotto il fusto di un albero crollato improvvisamente. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire d’urgenza insieme al personale del 118 per liberare il malcapitato e affidarlo alle cure dei medici.

LEGGI ANCHE: Travolto da un albero ad Arzachena, operaio rischia la vita

Mentre le immagini che giungono dai distaccamenti di Tempio e della costa raccontano di uno scenario ancora critico, il dispositivo di soccorso non accenna a diminuire. In previsione di una nottata che si annuncia altrettanto complessa, il Comando ha già predisposto il rinforzo delle squadre operative per garantire assistenza ai cittadini anche nelle prossime ore.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui