I nuovi contagi a Santa Teresa.

Ci sono 19 positivi a Santa Teresa. La comunicazione è arrivata nella giornata odierna al Comune da parte dell’Ats. I contagiati sono gestiti a domicilio. “Purtroppo il virus è ancora in circolazione, tutti possiamo contrarlo, vaccinati e non vaccinati – precisa la sindaca Nadia Matta -. Per questo motivo vi chiedo il massimo senso di responsabilità e di continuare a rispettare le disposizioni fornite dal Ministero della Salute”.

Per evitare il diffondersi di possibili contagi il Comune ha organizzato anche uno screening di massa venerdì 29 ottobre e sabato 30. La modalità con cui saranno fatti i tamponi è quella del drive-in. “Ci permetterà, nel più breve tempo possibile, di individuare l’eventuale presenza di altri casi di positività e prendere tempestivamente i provvedimenti necessari, per arginare gli eventuali focolai”, conclude la sindaca.