Il focolaio a Santa Teresa Gallura.

Se nel sassarese c’è preoccupazione per il focolaio importato dai pellegrini di rientro da Medjugorje, a Santa Teresa Gallura cresce l’attenzione per un nuovo cluster perpetrato dal viaggio e rientro di alcuni galluresi in Veneto. Quello che nelle intenzioni sarebbe dovuto essere un momento di svago e relax, si è trasformato in un incubo con la morte di una persona, che aveva patologie pregresse, e il contagio di un’altra ventina.

Il gruppo era composto da una trentina di persone, perlopiù di Santa Teresa Gallura, Olbia, Sassari e altre della provincia di Cagliari. I contagiati, in gran parte piccoli imprenditori e titolari di esercizi pubblici, avevano deciso di recarsi in Veneto per recuperare quanto non è stato possibile lo scorso anno. Ora tutti si trovano in quarantena e, probabilmente grazie all’azione del vaccino, nessuno ha sintomi gravi.