Il furto fuori dalla gelateria Onda di Santa Teresa.

Non si sentiva parlare di furti a Santa Teresa dal mese di settembre, quando fu prelevato l’incasso del supermercato Simply. Ma l’altra sera ignoti sono entrati in azione nella rinomata gelateria artigianale Onda, in via Amsicora, all’angolo tra via del Mare e piazza Vittorio Emanuele I.

I presunti ladri avrebbero portato via tre delle quattro luminarie appese ai pali di legno, che sorreggono la copertura antistante la gelateria. Il furto potrebbe essere stato immortalato dalle telecamere presenti nel locale. Prima di fare denuncia il proprietario della gelateria, Mauro Molinari, ha invitato i colpevoli a riportare le luci di Natale, lasciandola sopra i tavolini fuori dal locale. Un bel gesto in linea con lo spirito di queste feste.

