Quanto guadagnano Marino e Bogo Deledda.

È Pietro Pittalis il parlamentare della Sardegna con il reddito più alto. Dalle dichiarazioni dei redditi, pubblicate in ossequio alla trasparenza imposta agli amministratori pubblici, emerge che il deputato di Forza Italia, alla Camera per la prima volta con questa legislatura ha dichiarato, lo scorso anno, 206 mila euro di reddito.

Nella zona intermedia, invece, si collocano i parlamentari della Gallura: Maria Vittoria Bogo Deledda, che lavora a Budoni (eletta al Senato) e Nardo Marino di Olbia (eletto alla Camera). Il 730 della senatrice si attesta attorno ai 35 mila euro, mentre per il deputato Marino è di 15 mila euro. Per quanto riguarda, invece, i beni di proprietà degli eletti, la Bogo Deledda, oltre ovviamente ad una casa propria, possiede una vecchia moto, mentre Marino non ha un’auto di proprietà.

A rigore d’informazione c’è da dire che le dichiarazioni, tuttavia, non tengono conto del reddito successivo al 4 marzo, ovvero quello da parlamentare, ad eccezione, ovviamente, per coloro che sono stati rieletti, come Pittalis. Nella classifica dei redditi, la prima della 18esima legislatura, mancano quelli di tre parlamentari, che dovranno essere presentate a breve, considerando che la legge impone di depositare il 730 entro tre mesi dall’inizio della legislatura.

(Visited 363 times, 363 visits today)