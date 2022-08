La situazione del punto raccolta di via del Porto.

Le isole ecologiche di Santa Teresa Gallura diventano discariche abusive. A segnalare il cattivo utilizzo dei punti di raccolta differenziata alcuni residenti, che segnalano, in particolare la situazione di quella che si trova in via del Porto, utilizzata per sostituire il porta a porta.

Le immagini parlano chiaro: il punto di raccolta è sommerso da rifiuti abbandonati e l’isola ecologica non è utilizzata nel modo corretto. “Ancora più grave è il fatto che la differenziazione non viene fatta e “Ambiente Italia” al momento della raccolta è costretta a prelevarla in un unico ammasso – denuncia Angelo Inglese con i condomini di via del porto, che utilizzano l’eco isola -. Ho personalmente denunciato questa situazione con filmati e foto sia alla sindaca che alla polizia municipale ma controlli non se ne vedono e la situazione è veramente precipitata. A tutte le ore del giorno e della notte ( quando le attività chiudono) una costante processione di mezzi utilizza questa eco isola scaricando, non differenziando, di tutto”.

“A chi giova tutto questo? La Tari, prevedendo la differenziata, ha costi nettamente maggiori per l’utenza – prosegue -. L’ambiente subisce danni irreversibili e il comune detto “riciclone” è una bugia colossale. L’utenza poi non essendo stata guidata mediante controlli continui e informative la utilizza per comodità nel modo peggiore. Ci si domanda che sensibilità ha questa amministrazione nei confronti del rispetto dell’ambiente e nella salvaguardia di questo mare e natura meravigliosa. Ci si chiede se questa amministrazione ha a cuore il futuro di questi luoghi e non pensi solo al consenso immediato di chi, evidentemente, questi concetti sono solo perdite di tempo. Confido pertanto sulla vostra sensibilità e premura nell’affrontare questo problema enorme che , giorno per giorno, affossa questo paese è questa provincia. Ampia documentazione filmata e fotografica a vostra disposizione su quanto asserito”.