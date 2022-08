Paura per tre sub scomparsi a La Maddalena, salvati da un’altra barca

Paura nell’arcipelago de La Maddalena per tre sub scomparsi al largo di Caprera, alla fine sono stati salvati da un’altra imbarcazione. In quattro hanno raggiunto col gommone le isole dei Monaci, a est di Caprera. Tre amici si sono immersi a esplorare i fondali e il quarto è rimasto a bordo per controllare la situazione. A un certo punto li ha persi di vista e ha dato l’allarme per la loro scomparsa. Per fortuna è passata da quelle parti un’altra imbarcazione che li ha intercettati e ha avvisato la Capitaneria di porto. I tre stavano bene e la disavventura nelle acque dell’arcipelago si è conclusa solo con un grande spavento.