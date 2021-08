Il titolare è stato inoltre multato.

Continuano i controlli dei carabinieri in Gallura, sulle strade ma anche nei punti di ritrovo maggiormente frequentati.

Durante le operazioni a Santa Teresa Gallura, i militari della locale stazione, hanno segnalato alla competente autorità un ventinovenne titolare di un chiosco, per aver organizzato una serata musicale senza le prescritte autorizzazioni.

Il giovane inoltre è stato sanzionato per la normativa per il contenimento del contagio, in quanto nel locale si erano creati assembramenti, senza adottare le idonee prescrizioni.

