Viaggio da incubo a Santa Teresa.

Un viaggio da incubo per i passeggeri della Moby Bastia partita questa sera da Santa Teresa verso la Corsica. Per l’ennesima volta il traghetto si è bloccato in mezzo al mare mettendo a rischio la sicurezza di passeggeri e mezzi.

Le immagini sono state documentate da alcuni passeggeri. La nave ha attraversato, non senza difficoltà, le Bocche di Bonifacio. Fortunatamente tutto è filato liscio, ma il disguido ha riaperto la spinosa discussione sulla sicurezza in mare.