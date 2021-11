Collegamenti fra Sicilia e Sardegna: le opzioni

Sono le due isole più grandi dell’Italia e sono entrambe meta di milioni di turisti ogni anno, in particolare nei mesi caldi: Sicilia e Sardegna rappresentano un patrimonio naturalistico, culturale e gastronomico di primo rilievo per la nostra nazione. Quali sono quindi i collegamenti tra le due isole e quali sono i modi più rapidi ed economici per raggiungerle? Cerchiamo di scoprirlo insieme in questo approfondimento.

Traghetto Palermo-Cagliari a/r: una volta a settimana tutto l’anno

La distanza tra le due isole è approssimativamente di 400 chilometri che, tradotto in tempo di navigazione, equivale a poco meno di 12 ore totali. In tale analisi si prendono in considerazione le sponde più vicine, rispettivamente quella sud della Sardegna e quella nord della Sicilia.

Sul sito della compagnia Traghetti.com è, ad esempio, molto semplice individuare la tratta di andata e ritorno per coprire la distanza fra Palermo e Cagliari. Inoltre, per chi viaggia motorizzato, con un’auto o altro mezzo proprio o noleggiato, è assolutamente possibile intraprendere il viaggio in traghetto imbarcando il veicolo sul quale si viaggia. I traghetti dal capoluogo sardo partono ogni sabato alle 19:00 e arrivano a Palermo alle sei del mattino, opzione comoda per trascorrere l’intera notte in viaggio e ritrovarsi in Sicilia il giorno seguente. Per raggiungere la Sardegna invece, lo stesso traghetto salpa da Palermo alle ore nove della domenica mattina per arrivare a Cagliari approssimativamente intorno alle 19:00 del giorno stesso. Il percorso è dunque garantito una volta a settimana per dodici mesi all’anno, salvo ovviamente condizioni meteorologiche e marittime avverse.

I collegamenti aerei fra le due isole

Palermo e Cagliari non sono solo collegate fra loro dai rispettivi e attivissimi porti, ma anche dai propri aeroporti. La distanza fra le due città isolane si può infatti coprire in appena un’ora di volo con la compagnia low cost irlandese Ryanair che offre questa tratta più volte a settimana. Sbirciando fra i prezzi, raggiungere Cagliari da Palermo può arrivare a costare addirittura meno di dieci euro se si prenota per tempo. Questa rappresenta un’opzione molto interessante per chi intende viaggiare senza mezzi propri ed eventualmente noleggiare un veicolo in Sardegna o muoversi a piedi e con mezzi pubblici. La stessa compagnia aerea offre voli da e per Cagliari in collegamento con l’altro grande scalo siciliano, quello di Catania. Per chi volesse, su siti come Discover Cars, è poi possibile prenotare e noleggiare un veicolo direttamente dall’aeroporto. Spostarsi con un proprio mezzo è probabilmente il miglior modo di visitare l’isola ed esplorare le stupende città, assaporare le bontà locali e, perché no, fare un giro panoramico delle spiagge, in totale libertà, seguendo la propria tabella di marcia o lasciandosi ispirare dal momento.

Olbia poi, città visitata da migliaia e migliaia di turisti ogni fine settimana da maggio a settembre inoltrato, non è soltanto spiagge bianche, cibo e clima mite, ma uno dei porti più lussuosi della Sardegna. Questa cittadina vanta il proprio aeroporto e, anche partendo da qui, è possibile raggiungere la Sicilia, anche se molte delle tratte proposte prevedono scali che allungano il viaggio, ma i prezzi possono essere assolutamente vantaggiosi.

Con un po’ di pianificazione e con le giuste informazioni è davvero semplice organizzare un viaggio godendo delle bellezze delle due isole che sono ben collegate in particolare per via aerea.