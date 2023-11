Riparte Ligghiendi, le date del festival letterario della Gallura da segnare sul calendario.

Riparte “Ligghiendi“, il festival letterario della Gallura, con un’anteprima in programma martedì 21 novembre 2023. La data non è scelta casualmente: si tratta della giornata internazionale degli alberi. La manifestazione si svolgerà a Santa Teresa Gallura alle ore 18 nella sala convegni centro Taphros presso la Stazione Marittima del Porto di Longonsardo.

Per l’occasione, lo scrittore Fiorenzo Caterini autore del libro “Colpi di scure e sensi di colpa. Storia del disboscamento della Sardegna dalle origini a oggi”, dialogherà con Giovanni Andrea Paggiolu. L’opera ripercorre gli anni del disboscamento in Sardegna grazie ad un lavoro interdisciplinare. Vagliati dati statistici, testimonianze dell’epoca, documenti, aspetti politici, economici, sociali, antropologici e pareri degli esperti, in particolare dei botanici e dei naturalisti.

A seguire è prevista la proiezione del film “Àrbores”, unitamente all’incontro dibattito con il regista Francesco Bussalai.

Le altre date del festival: 1,2,3 e 7-8 dicembre.

Il festival che si racconterà nel corso delle 5 giornate del suo veramente ricco e atteso programma è sviluppato fra storie di grandi donne, gialli maddalenini, momenti dedicati ai più piccoli, reading musicati e storie noir. Inoltre, approfondimenti d’attualità e finestre sulla cronaca, aperitivi con delitto, fumetti e narrazioni comiche. Ancora, lezioni popolari e dialoghi con gli autori.

Il progetto, del comune di Santa Teresa Gallura è realizzato dalla cooperativa CoolTour Gallura con direzione artistica affidata a Flavio Soriga. Con il sostegno di assessorato pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della regione Sardegna, servizio beni librari regione Sardegna, comune di Santa Teresa Gallura. Inoltre, Carlo Delfino editore, Made by Sardinia, farmacia Bulciolu, libreria Roggero.

