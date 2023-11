Dal Ministero della Cultura arrivano 50.000 euro al Carnevale di Tempio

Importante contributo al Carnevale di Tempio.

Nelle scorse settimane, Tempio ha ricevuto un finanziamento di oltre 50.000 euro per il Carnevale, che premia gli sforzi fatti finora per la valorizzazione e la promozione della più grande e attrattiva delle manifestazioni popolari della Città.

La manifestazione è stata inserita dall’anno 2016 nel novero dei carnevali storici nazionali del Ministero della Cultura e attualmente candidato insieme con i comuni di Acireale, Avola, Cento, Fano, Foiano, Putignano, San Giovanni in Persiceto e Sciacca a patrimonio immateriale dell’Unesco.

Il merito della crescita in immagine e importanza del Carnevale tempiese − fattore determinante per il riconoscimento di questo finanziamento − è da attribuirsi alla dedizione e all’impegno di tutti gli attori che ne compongono la scena, un universo che abbraccia i gruppi carrascialai, i cartapestai, gli artigiani, i creativi, i figuranti, i musicisti e i ballerini, le scuole, la Pro Loco e tutte le associazioni e tutti i membri della comunità che a vari livelli contribuiscono a rendere il Carnevale di Tempio una realtà in costante sviluppo, riconosciuta e apprezzata in Italia e all’estero.

