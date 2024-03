Oltre 400 bambini e 45 partite a Santa Teresa per il torneo Academy

Grande successo domenica scorsa a Santa Teresa Gallura per il Progetto Academy Cagliari organizzato dalla asd Polisportiva Santa Teresa Gallura. Si è giocato al campo sportivo Tomaso Mariotti. La manifestazione patrocinata dall’amministrazione comunale dedicata alla categoria Pulcini misti. In campo 20 squadre regionali tra cui le migliori accademie della Sardegna. Si sono giocate 45 partite che hanno coinvolto più di 400 bambini. Nonostante il tempo non clemente si sono sfidate fino all’ultimo secondo. Ha vinto la squadra del Centro Formazione Alghero che ha avuto meglio nei confronti dell’Academy Campidano. “La premiazione si è aperta con il ricordo del caro Emanuele Cossu che a poche ore dall’evento ci ha lasciato all’improvviso e che ha scosso tutto l’intero settore calcistico regionale”.

La manifestazione ha registrato la presenza di almeno 1000 spettatori provenienti da tutta l’isola di cui la metà accorsa fin dal giorno prima occupando alberghi e ristoranti e visitato il meraviglioso territorio di Santa Teresa Gallura. Ancora una volta il turismo attivo e in questo caso quello sportivo risulta essere la soluzione migliore per creare economia nei periodi di bassa stagione dando la possibilità anche a tutti i Sardi di poter visitare la nostra meravigliosa Isola in periodi tranquilli, una particolare citazione per le squadre del San Francesco, Antonchiese, Cagliari e Calmedia Bosa che nonostante le pessime previsioni meteorologiche non hanno disertato l’evento dando dimostrazione di quanto il calcio e lo sport in generale generi entusiasmo e passione.

Il Cagliari Football Academy entusiasta per la grande riuscita della manifestazione ha intenzione di estendere tali manifestazioni ad altre categorie.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui