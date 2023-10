Screening a Santa Teresa, Aglientu e Bortigiadas per il tumore del colon retto

Arriva anche a Santa Teresa lo screening per la prevenzione del tumore del colon retto da parte del Dipartimento One Health della Prevenzione della Asl Gallura. Dopo Olbia i controlli arrivano in questi giorni per la popolazione di Aglientu, Bortigiadas e Santa Teresa Gallura. Agli utenti fra i 50 e i 69 anni è stata inviata una lettera per recarsi in farmacia a ritirare il kit diagnostico.

Il Servizio Coordinamento Screening del Dipartimento ricorda che il test è gratuito e semplice. È importante sottoporsi allo screening. La patologia rappresenta la seconda causa di morte per tumore in Italia e colpisce sia gli uomini che le donne.

“Gli utenti coinvolti nella campagna di controlli devono cogliere questa occasione – sottolinea la direttrice del Dipartimento One Health della Prevenzione, Liana Ragaglia -. Perché l’eventuale positività del test per la ricerca del sangue occulto delle feci è il campanello d’allarme che ci permette di procedere con ulteriori accertamenti. In caso di test positivo i pazienti avranno una corsia preferenziale per gli accertamenti diagnostici successivi (colonscopia). Senza liste di attesa, prenotazione e impegnative del medico, che saranno eseguiti presso il centro specializzato nel presidio ospedaliero Paolo Dettori di Tempio”.

