Grande successo per il concerto di Marina Rei e Carmen Consoli a Santa Teresa.

Quasi 2mila persone ad assistere al concerto di Carmen Consoli e Marina Rei in piazza a Santa Teresa ieri sera, domenica 15 ottobre per la Festa patronale. Lo spettacolo, realizzato dai Fidali 79, in collaborazione con la Proloco e con il patrocinio del Comune, ha riunito anche tanti fan dall’isola.

“C’è stato un ottimo riscontro – ha dichiarato il presidente della Pro Loco, Massimo Stroppaghetti – nonostante sia stato organizzato la domenica sera e si è puntato a portare in piazza un genere musicale non commerciale, rispetto a Pasqua dove si è accontentato un pubblico più giovane”.

I festeggiamenti sono partiti per la festa patronale sono partiti il 14 ottobre scorso, con le celebrazioni di San Vittorio Martire. Dopo la processione per il paese e diversi eventi a Santa Teresa, si è tenuto dedicato alla musica anni ’90. Domenica 15 ottobre si è tenuta la giornata dedicata a Santa Teresa D’Avila con altrettanti eventi e il concertone. Questa mattina si è tenuta la processione del Santo, Sant’Isidoro Agricoltore, con la sfilata degli animali per le strade di tutto il paese.

I festeggiamenti si chiudono stasera, con il gran finale dei fuochi d’artificio alle 23,30.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui