Il cartello apparso a Santa Teresa di Gallura.

Porta la firma anonima il cartello apparso in via La Marina a Santa Teresa di Gallura. Chiaro è però il messaggio: “I vaccini anticovid uccidono i nostri figli”, così appare scritto con un pennarello rosso.

Non si sa chi sia l’autore del messaggio in chiave complottista, ma è un chiaro segno di come ancora ci sia una parte della popolazione che non ha alcuna intenzione di vaccinare e non vuole che vengano immunizzati nemmeno i propri figli.