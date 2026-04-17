La biblioteca di Santa Teresa si rinnova e dona i suoi libri usati

L’iniziativa della biblioteca ”Grazia Deledda” di Santa Teresa.

Il patrimonio librario della biblioteca comunale “Grazia Deledda” di Santa Teresa Gallura è attualmente oggetto di un importante processo di riorganizzazione e aggiornamento. L’amministrazione ha ravvisato la necessità di procedere allo scarto di una parte del materiale bibliografico che risulta ormai obsoleto, eccessivamente deteriorato o presente in duplice copia. Tale operazione viene condotta nel pieno rispetto dei criteri scientifici internazionali delineati dall’Unesco e dall’IFLA, nonché in conformità con il regolamento per l’autorizzazione allo scarto della Regione Sardegna.

La cessione gratuita.

In linea con le direttive della Direzione Generale dei Beni Culturali, è stata definita una procedura di cessione gratuita che privilegia il riuso sociale e culturale del libro. Il materiale individuato viene infatti messo prioritariamente a disposizione di altri istituti bibliotecari che potrebbero necessitare di tali volumi per il completamento delle proprie raccolte. Solo in subordine a questa fase, la possibilità di acquisizione viene estesa alle associazioni del territorio e ai singoli cittadini, garantendo così una seconda vita a opere che, pur non essendo più funzionali al servizio pubblico locale, conservano un valore per la lettura privata o l’associazionismo.

Le domande.

Per poter beneficiare delle donazioni, i soggetti interessati sono tenuti a presentare un’apposita istanza entro il termine perentorio fissato per le ore 13 del giorno 27 maggio 2026. La domanda deve essere indirizzata al Servizio cultura e inoltrata all’ufficio protocollo del Comune. Le modalità di invio prevedono sia la consegna brevi manu presso gli uffici competenti sia la trasmissione telematica certificata attraverso l’indirizzo pec istituzionale dell’ente. Le richieste pervenute oltre la scadenza indicata o tramite canali differenti non potranno essere prese in considerazione per l’assegnazione dei volumi.

Una volta conclusa la fase di ricezione delle domande, i richiedenti riceveranno comunicazione ufficiale tramite posta elettronica certificata. Successivamente all’accoglimento della richiesta, il ritiro dei volumi dovrà essere effettuato personalmente presso la sede della biblioteca situata in Via del Porto numero 45. Le operazioni di ritiro saranno concentrate esclusivamente nelle fasce pomeridiane della giornata di mercoledì e dovranno concludersi improrogabilmente entro il 30 giugno. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità significativa per la comunità gallurese che potrà accedere gratuitamente a risorse bibliografiche, promuovendo al contempo una gestione virtuosa e sostenibile dei beni culturali pubblici.

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