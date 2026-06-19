Lavori Abbanoa a Santa Teresa Gallura, possibili disagi con l’acqua

I lavori di Abbanoa a Santa Teresa Gallura.

Un intervento di manutenzione programmata sulla condotta adduttrice è stato predisposto dai tecnici di Abbanoa in località Saltara Lu Banconi Sabetta, nel territorio del comune di Santa Teresa Gallura, con possibili riflessi temporanei sull’approvvigionamento idrico della frazione di San Pasquale.

Le operazioni sono state calendarizzate per giovedì 25 giugno, con avvio fissato alle ore 6 e conclusione prevista, secondo le stime, entro le ore 22. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario sospendere l’operatività della condotta e interrompere l’alimentazione verso il serbatoio che serve la frazione interessata. L’erogazione idrica sarà comunque garantita attraverso le scorte accumulate nell’impianto, ma nel caso in cui tali riserve dovessero esaurirsi prima del completamento delle attività, non si escludono cali di pressione e possibili interruzioni temporanee del servizio, soprattutto nelle aree situate a quota più elevata del centro abitato.

Il ritorno alla normale distribuzione è previsto al termine dell’intervento, quando le operazioni saranno concluse e il sistema verrà progressivamente rimesso in funzione. I tecnici del gestore hanno indicato che l’obiettivo sarà quello di ridurre quanto possibile la durata dell’interruzione, procedendo anche a un eventuale anticipo del ripristino qualora le attività dovessero terminare prima del tempo stimato. Abbanoa ha inoltre segnalato che eventuali anomalie potranno essere comunicate al servizio guasti attivo ventiquattro ore su ventiquattro attraverso il numero verde 800/022040. Alla ripresa dell’erogazione, viene infine indicato che l’acqua potrebbe presentare temporaneamente fenomeni di torbidità, riconducibili allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni.

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