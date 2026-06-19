Incidente a Rena Bianca: “I mezzi della nettezza urbana sono vetusti”

Polemiche a Santa Teresa dopo un incidente vicino all’affollata spiaggia di Rena Bianca

Un mezzo della nettezza urbana di Santa Teresa ha avuto un incidente davanti alla spiaggia di Rena Bianca, polemiche sulla sicurezza. “Questa mattina, a Rena Bianca, un mezzo della nettezza urbana ha perso il controllo per cause che, allo stato attuale, non sembrerebbero riconducibili a un errore umano”. Comincia così la denuncia del gruppo “Santa Teresa Oltre le Bocche” guidato dal deputato Dario Giagoni. ” Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Il fatto è avvenuto in prossimità di una delle spiagge più frequentate da visitatori e turisti e a pochi passi da un’area giochi per bambini. Una circostanza che impone una seria riflessione sul tema della sicurezza e della prevenzione”.

“La sicurezza non va messa in secondo piano”

“In attesa che vengano accertate le reali responsabilità e chiarite le cause dell’accaduto, è doveroso richiamare l’attenzione sulla necessità di una vigilanza costante riguardo allo stato e all’efficienza dei mezzi impiegati nei servizi pubblici. La sicurezza dei cittadini, dei lavoratori e dei visitatori non può mai essere messa in secondo piano”.

“I mezzi vetusti devono essere valutati con la massima attenzione. Chi ha responsabilità amministrative ha anche il compito di garantire controlli adeguati e condizioni operative sicure. Oggi è andata bene, ma avrebbero potuto verificarsi gravi danni non solo per le persone presenti nell’area, ma anche per lo stesso conducente del mezzo – conclude la nota -. Per questo è necessario fare piena luce sull’accaduto e adottare tutte le misure utili affinché episodi simili non si ripetano”.

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