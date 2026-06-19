Allarme antincendio al Comune di Olbia, ma era una sigaretta

Nella sede del Comune di Olbia è scattato l’allarme antincendio.

L’allarme antincendio ha determinato l’interruzione dei lavori del Consiglio comunale di Olbia, impegnato nell’esame delle osservazioni dei cittadini al Piano urbanistico comunale (Puc). La seduta, avviata da poco e già entrata nel vivo della discussione, è stata sospesa nella mattinata di oggi, venerdì 19 giugno, poco dopo le 10, a seguito dell’attivazione del sistema di sicurezza.

Il segnale acustico ha comportato l’immediata evacuazione dei locali. Dipendenti comunali, cittadini presenti negli uffici, consiglieri, componenti della Giunta e il sindaco Settimo Nizzi hanno lasciato gli ambienti seguendo le procedure previste. L’uscita ordinata dall’edificio è avvenuta in tempi rapidi, con la temporanea sospensione di tutte le attività in corso, compresa la seduta consiliare dedicata a uno dei passaggi più rilevanti dell’iter urbanistico cittadino.

All’origine dell’allarme non vi sarebbe stato alcun incendio. Il sistema sarebbe stato attivato dalla presenza di fumo riconducibile a una sigaretta accesa all’ultimo piano dello stabile. Una circostanza che ha comunque fatto scattare i dispositivi di sicurezza, come previsto dai protocolli, determinando l’evacuazione preventiva di tutte le persone presenti. Dopo alcuni minuti di verifiche, la situazione è stata riportata alla normalità. Accertata l’assenza di rischi, è stato possibile rientrare negli uffici e riprendere gradualmente le attività interrotte. Anche i lavori del Consiglio comunale sono stati destinati a proseguire, una volta conclusi i controlli e ristabilite le condizioni di sicurezza.

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