Arzachena al Waterfront Costa Smeralda tra lusso e archeologia

Le iniziative al Waterfront Costa Smeralda.

Il connubio tra il lusso contemporaneo e un’identità storica millenaria si rinnova a Porto Cervo, dove il Comune di Arzachena conferma e potenzia la sua presenza all’interno del rinomato Waterfront Costa Smeralda. Questa vetrina d’eccezione si propone come un ponte strategico per valorizzare l’intero territorio comunale, unendo le celebri località balneari alle ricchezze culturali dell’entroterra.

L’edizione di quest’anno si caratterizza per un’importante novità strategica che risponde direttamente alle politiche comunali di destagionalizzazione del turismo. Grazie alla stretta collaborazione con Smeralda Holding, l’apertura del Waterfront è stata anticipata di quasi un mese rispetto alle stagioni passate, con il taglio del nastro avvenuto già l’11 giugno. Si tratta di un passo concreto e mirato a prolungare la vivacitá e l’attrattiva della destinazione sarda, estendendo i benefici dei flussi turistici su un arco temporale più ampio.

Il Pod di Arzachena Turismo allestito nel villaggio non si limita a svolgere la classica funzione di infopoint, ma è stato concepito come una vera e propria finestra sulla cultura e sull’identità locale. Al suo interno, i visitatori possono immergersi in una galleria fotografica d’impatto dedicata alle bellezze naturalistiche del territorio e ammirare le riproduzioni accurate di alcuni storici reperti archeologici, i cui originali sono custoditi ed esposti presso il Museo Civico “Michele Ruzittu“.

L’obiettivo dell’iniziativa, promossa dall’assessore al Turismo e al Commercio Claudia Giagoni, è quello di offrire una panoramica completa che guidi i viaggiatori dalla Costa Smeralda verso l’interno, svelando oltre 6.000 anni di storia. Attraverso questo spazio istituzionale, si promuovono non solo il centro urbano di Arzachena ma anche gli altri suggestivi borghi sul mare, come Cannigione e Baja Sardinia, offrendo un’esperienza turistica integrata e profonda. Lo spazio espositivo e informativo di Arzachena Turismo è accessibile al pubblico tutti i giorni della settimana, con un orario serale e notturno stabilito dalle 18 all’1, garantendo così la massima visibilità durante le ore di maggiore affluenza del Waterfront.

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