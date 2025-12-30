Oschiri ricorda il giovane Manuel Asole, aveva solo 27 anni

Il ricordo di Manuel Asole a Oschiri.

Oschiri si prepara a ricordare il primo anniversario della scomparsa di Manuel Asole, una ricorrenza che richiama l’affetto di familiari e amici.

La madre Emilia, il padre Paolo, il nonno Gesuino, insieme a zii, cugini e parenti, hanno rivolto un invito a chiunque desideri unirsi a loro in un momento di preghiera e di ricordo. La commemorazione si svolgerà con la celebrazione della Santa Messa in suffragio di Manuel, programmata per sabato 3 gennaio alle ore 16 nella chiesa della Beata Vergine Immacolata di Oschiri.

