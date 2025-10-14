Corsi di ceramica a Santa Teresa Gallura, ecco come funzionano

A Santa Teresa Gallura corsi di ceramica al Centro polivalente La Funtana

Doppia opportunità per gli appassionati delle arti manuali a Santa Teresa Gallura: in arrivo due corsi di lavorazione della ceramica. Uno base e uno di perfezionamento, che prenderanno il via Martedì 11 Novembre 2025 presso il Centro Polivalente La Funtana, in via La Funtana n. 4 – Stanza dei Laboratori.

I due livelli del corso

Il “Corso Base delle Tecniche di lavorazione della Ceramica” è pensato per chi si avvicina per la prima volta a questo materiale affascinante o per chi desidera consolidare le nozioni fondamentali della lavorazione dell’argilla. Con una durata complessiva di 24 incontri, le lezioni si terranno ogni martedì e giovedì dalle 14:30 alle 17:00.

Per chi invece possiede già una buona dimestichezza con l’argilla e mira a elevare le proprie competenze, è disponibile il “Corso di perfezionamento delle Tecniche di lavorazione della Ceramica”. Anche questo percorso si articola in 24 incontri, nelle giornate di martedì e giovedì, ma con orario serale, dalle 17:30 alle 20:00. L’obiettivo è perfezionare le tecniche esistenti e acquisirne di nuove.

Iscrizioni e dettagli utili.

La quota di partecipazione per ciascun corso è fissata in € 70,00 a persona, da versare dopo la conferma di ammissione. I posti sono limitati: ogni corso è rivolto a un massimo di 12 persone. Verrà data precedenza ai residenti nel Comune di Santa Teresa Gallura, ma in caso di disponibilità, saranno ammessi anche i non residenti.

Le domande di ammissione saranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo al protocollo. Il modulo di richiesta è reperibile presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune.

Gli interessati dovranno presentare la propria domanda, compilata e firmata, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, in Piazza Villamarina, 1, oppure trasmetterla via Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comunestg.it, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 31 Ottobre 2025.

Un’occasione da non perdere per dare forma alla propria creatività e scoprire o affinare un’arte millenaria nel cuore della Gallura.

