Olbia, minaccia il suicidio sul tetto: l’uomo è stato convinto a scendere

L’uomo si era barricato in casa minacciando di suicidarsi a Olbia.

Si è conclusa nel pomeriggio la vicenda dell’uomo che ha minacciato di togliersi la vita salendo sul tetto della sua casa, a Olbia. Prima si era barricato nella sua casa di via Agrigento, in zona Bandinu, da ieri, lunedì 13, cominciando a minacciare di farsi esplodere, poi è salito sul tetto.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, Polizia di Stato e Polizia Locale, ma anche i vigili del fuoco. Dopo diverse ore l’uomo è stato convinto a scendere dal tetto ed è stato preso in carico dai medici. Ora si trova in ospedale, mentre la strada è stata riaperta al traffico.

