Santa Teresa, i detriti dei lavori nella spiaggia finiscono in mare

I detriti nelle acque di Santa Teresa Gallura.

Ogni volta che piove i detriti dei lavori si riversano in mare “contaminando” le acque di Santa Teresa Gallura.

In particolare, la spiaggia di Rena Bianca, uno dei gioielli più preziosi della Sardegna e celebre per la sua sabbia fine e bianca, è al centro delle polemiche. Questa zona, soggetta a una rigida regolamentazione con accesso a numero chiuso e a pagamento per garantire la salvaguardia ecologica, si trova ora in difficoltà a causa del flusso costante di terra e detriti che scivolano in mare con ogni temporale.

Le immagini e i video amatoriali girati a Rena Bianca mostrano chiaramente il fenomeno: la pioggia trasporta la terra e i resti dei cantieri circostanti direttamente nella spiaggia, creando una sorta di fiume fangoso che si disperde nell’acqua.

