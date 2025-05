Lutto per la scomparsa di don Peppino, ex parroco storico di Santa Teresa

Addio a don Peppino Masala.

Dolore a Santa Teresa Gallura per la scomparsa di don Peppino Masala. Ex parroco storico del paese era una figura di riferimento per la comunità. Una notizia tristissima della scomparsa del sacerdote, giunta alle prime ore del mattino.

Don Peppino era ricoverato in gravi condizioni di salute da alcuni giorni all’ospedale Gemelli di Roma. Dal 1994 al 2022 è stato parroco a Santa Teresa dove aveva incontrato l’affetto dei suoi fedeli. E’ proprio la parrocchia di San Vittorio ad aver annunciato la sua scomparsa e nelle prossime ore annuncerà la data del suo funerale.

