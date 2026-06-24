Grande successo e partecipazione per la Festa della Musica che ha animato Piazza Vittorio Emanuele I nel cuore di Santa Teresa Gallura, trasformando uno degli spazi più suggestivi del centro in un vero e proprio teatro a cielo aperto. Una serata che ha richiamato tantissimi turisti e residenti, confermando ancora una volta la capacità dell’evento di unire intrattenimento, socialità e valorizzazione del territorio.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune e finanziata totalmente dalla Pro Loco Santa Teresa Gallura grazie ai fondi ricevuti dalla Regione Sardegna e in collaborazione con il gruppo Fidali ’82, si inserisce nel programma di apertura della stagione estiva, celebrando la musica come linguaggio universale capace di creare connessioni tra generazioni e culture diverse.

Il momento clou della serata è stato lo spettacolo “Jackson Friends”, un travolgente tributo dedicato a Michael Jackson, il Re del Pop. Sul palco il performer Rino Puleo ha guidato il pubblico in un viaggio musicale intenso e spettacolare, ripercorrendo alcuni dei brani che hanno segnato la storia della musica mondiale.

Coreografie curate nei minimi dettagli, costumi iconici ed effetti scenici hanno contribuito a ricreare l’atmosfera dei grandi show internazionali dell’artista americano. Da “Billie Jean” a “Thriller”, passando per “Beat It”, il pubblico ha cantato e ballato senza sosta, coinvolto da uno spettacolo pensato per tutte le età.

Non un semplice concerto tributo, ma un vero e proprio musical itinerante che ha visto in scena oltre 15 tra ballerini e cantanti, capaci di trasformare la piazza in un universo scenico dinamico e coinvolgente. Un omaggio potente e rispettoso che ha saputo coniugare intrattenimento e memoria artistica.

Ancora una volta la Pro Loco di Santa Teresa Gallura si conferma una realtà dinamica e organizzata, capace di proporre eventi di qualità che coinvolgono residenti e visitatori, contribuendo a rendere sempre più vivace l’estate teresina.

La Festa della Musica si è così intrecciata con il momento simbolico del “Benvenuta Estate”, regalando alla comunità una serata di energia, emozioni e condivisione. Un evento gratuito che ha ribadito il ruolo centrale della musica come elemento di identità e aggregazione, confermando Santa Teresa Gallura tra le destinazioni più vivaci dell’estate gallurese.

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