Arriva la Gran Dama Galleggiante a Santa Teresa Gallura

Quando soffia il vento, la Sardegna non è solo mare. È terra di emozioni, di cultura e di esperienze che sorprendono. Proprio come a Santa Teresa Gallura, dove la Gran Dama Galleggiante porterà magia e spettacolo nel cuore del porto, trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto. Nonostante il vento forte previsto per domani in Sardegna, l’evento si terrà regolarmente. È ormai tutto pronto per accogliere la Gran Dama Galleggiante, una performance senza precedenti nell’isola.

Domani 22 agosto andrà in scena un appuntamento unico, sospeso tra arte, musica e magia, in cui il mare e il porto diventeranno protagonisti assoluti, avvolti da giochi di luce e colori suggestivi. Un’atmosfera fiabesca accompagnerà il pubblico in un’esperienza indimenticabile, dove la creatività si fonde con la forza della natura.

LEGGI ANCHE: La Gran Dama Galleggiante a Santa Teresa: lo spettacolo che incanta il mare

La serata prenderà vita sin dalle prime ore, con un programma ricco di appuntamenti per tutte le età. Alle ore 18:00 la Diretta pre-evento con Radio Wave Gallura, per immergersi fin da subito nell’energia della festa. Verso le 19:00 ci sarà l’apertura degli stand enogastronomici, dove i sapori autentici della Gallura accompagneranno il pubblico in un viaggio del gusto. Seguirà lo Show per bambini con Japo Mondo Magico, un momento di divertimento e meraviglia dedicato ai più piccoli.

La Gran Dama Galleggiante si esibirà alle 21.30 nel Porto di Santa Teresa Gallura. Una figura elegante e luminosa che danzerà sull’acqua tra luci, riflessi e suggestioni marine. A seguire musica live con SoundTheBaja, per chiudere la notte al ritmo della festa. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Santa Teresa Gallura con il patrocinio del Comune di Santa Teresa Gallura e Silene Multiservizi.

Un’occasione unica in cui il vento non ferma la magia, ma la accompagna, rendendo ancora più speciale un evento capace di mostrare una Sardegna che non è solo mare, ma anche cultura, spettacolo e tradizione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui