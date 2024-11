A Santa Teresa Grazia Gotti per la sessione invernale di Ligghjendi”

Santa Teresa, al Festival della letteratura Ligghjendi Grazia Gotti

Venerdì 29 novembre “Il Mare d’inverno”, sessione invernale di “Ligghjendi”, a Santa Teresa con Grazia Gotti. Un incontro incentrato sul tema della promozione della lettura, con riflessioni sui vari attori in causa e le possibili azioni da attuare, con la presenza di figure chiave nella scena italiana.

“Interverrà al festival Grazia Gotti, autrice e co-fondatrice della Libreria per ragazzi Giannino Stoppani e dell’Accademia Drosselmeier, scuola per librai e centro studi di letteratura per ragazzi, ma soprattutto “attivista della cultura” che in tutta la sua lunga e importantissima carriera si è impegnata a raccontare storie che fossero anche utili, di formazione, di divulgazione”.

“Specialmente in un momento storico così complesso è importante alimentare e curare il nostro bagaglio culturale, a partire dalle realtà locali riscoprendone le radici e l’attualità», dichiara Gotti, che nel suo libro del 2022 “Alla lettera L.” (Libri & librerie, Bompiani) offre un vero e proprio alfabeto del mondo della lettura”.

Il legame con la Sardegna

“C’è un filo rosso che mi lega alla Sardegna, con tanti amici che vivono questa isola e da tempo avevo il desiderio di incontrare e approfondire i tanti personaggi e storie da raccontare, così l’appuntamento di venerdì a Santa Teresa sarà l’occasione per visitare la sua biblioteca e scoprire i tesori che custodisce – commenta Grazia Gotti – L’invito è esteso a tutti i giovani del territorio e mi piacerebbe coinvolgesse tanti centri e tanti giovani, confidando che nella scoperta della ricchezza locale possano vedere un nuovo futuro nei loro paesi”.

“L’appuntamento con Grazia Gotti, che per l’occasione dialogherà con Flavio Soriga, è per venerdì 29 novembre alle 18.30 al Nuovo centro di aggregazione “La funtana” di Santa Teresa Gallura. Il programma completo del festival Ligghjendi è disponibile sul sito internet www.festivalletterariodellagallura.it e sui canali social Ligghjendi. Il Festival letterario della Gallura “Ligghjendi” è un progetto del Comune di Santa Teresa Gallura realizzato col sostegno di: Assessorato pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione autonoma della Sardegna, Servizio Beni Librari Regione Sardegna, Comune di Santa Teresa Gallura, col sostegno di tutti gli operatori economici che collaborano per la buona riuscita del festival”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui