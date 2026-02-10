Guasto alla rete Abbanoa di Santa Teresa, rubinetti a secco

L’ennesimo guasto alla rete Abbanoa di Santa Teresa Gallura.

A Santa Teresa Gallura i residenti della frazione di San Pasquale potrebbero registrare temporanei disagi nell’erogazione dell’acqua a causa di un intervento di manutenzione in corso sulla condotta distributrice principale. I tecnici del pronto intervento di Abbanoa stanno operando per garantire la corretta funzionalità della rete, ma per consentire le operazioni è necessario sospendere momentaneamente il flusso idrico nel nodo principale.

Le attività comportano possibili cali di pressione e brevi interruzioni dell’erogazione che interesseranno l’intera frazione fino al termine stimato dei lavori, previsto per le 13:30, momento in cui il servizio dovrebbe tornare pienamente operativo. I tecnici del gestore stanno operando per ridurre al minimo i disagi e anticipare la ripresa dell’erogazione qualora le operazioni si concludessero prima del previsto.

Abbanoa avverte inoltre che, al momento della riattivazione dell’acqua, potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità temporanea legati allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni. Per segnalazioni o anomalie, gli utenti possono contattare il servizio di pronto intervento tramite il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24.

