Maltempo in arrivo, previsto forte vento in tutta la Gallura

Arriva il forte vento in Gallura.

La Gallura e gran parte della Sardegna si preparano a giornate di vento molto intenso, attese tra domani, 11 febbraio, e giovedì 12. Le raffiche più forti potrebbero superare i 100 chilometri orari, con punte ancora maggiori in alcune zone, in particolare nei settori orientali dell’isola, dove la forza del vento sarà più marcata rispetto ad altre aree.

“Tra domani e giovedì la Sardegna sarà interessata da una fase di vento molto forte, con raffiche eccezionali e localmente ben superiori ai 100 chilometri/orari. Le condizioni più severe sono attese sui settori orientali dell’isola, dove il vento risulterà decisamente più intenso rispetto alle aree direttamente esposte al flusso – afferma il meteorologo Matteo Tidili -. Nella giornata di mercoledì, la differenza di pressione a mesoscala su una distanza di circa 100 chilometri tra il lato sopravvento e quello sottovento dei rilievi centrali dell’isola sarà dell’ordine di 5/7 hPa. Giovedì, nel momento clou atteso nel pomeriggio, questa differenza potrebbe raggiungere valori eccezionali di 10/11 hPa. Si tratta di valori molto elevati, che portano diversi Lam a stimare raffiche localmente superiori ai 100 chilometri/orari già mercoledì sui settori orientali e fino a 140-150 chilometri/orari giovedì sempre nelle medesime zone inclusa la Gallura”.

