Festa ad Arzachena per i 100 anni di Andrea Orecchioni

Il nuovo centenario di Arzachena è Andrea Orecchioni.

Un traguardo importante è stato celebrato ad Arzachena con il compimento dei 100 anni di Andrea Orecchioni. La ricorrenza ha rappresentato un momento di partecipazione, condiviso dall’amministrazione comunale e dall’intera cittadinanza, che hanno voluto rivolgere un messaggio di auguri al neo centenario.

Alla celebrazione ha preso parte anche il sindaco Roberto Ragnedda, che ha espresso parole di ringraziamento alla famiglia per l’invito a condividere l’occasione e ha rivolto un saluto personale ad Andrea Orecchioni, sottolineando il valore simbolico di un compleanno che segna un secolo di vita.

