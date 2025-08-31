A Santa Teresa un nuovo solarium per le persone con disabilità

Il solarium per le persone con disabilità a Santa Teresa.

A Capo Testa, sulla spiaggia di Rena di Ponente, è stato realizzato un nuovo solarium dedicato alle persone con disabilità, attrezzato con ombrelloni e lettini, per garantire a tutti la possibilità di vivere il mare in piena libertà e sicurezza.

Con questo intervento, il Comune di Santa Teresa Gallura ha compiuto l’ultimo sforzo della stagione per rendere alcune delle proprie spiagge sempre più inclusive, favorendo pari opportunità di accesso e fruizione degli spazi comuni. Grazie al contributo regionale, l’impegno dell’amministrazione è quello di proseguire con interventi che rendano sempre più spiagge del nostro territorio accessibili e accoglienti.

Le associazioni SardegnAccessibile e Sardegna Inclusiva vengono ringraziate per l’impegno e la collaborazione che hanno reso possibile la realizzazione del progetto. Un riconoscimento particolare è rivolto a Luciano e Domenico, concessionari della spiaggia di Zia Colomba, per la disponibilità dimostrata e la collaborazione offerta anche in occasione di questa iniziativa.

