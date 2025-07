Dal 21 luglio Aeroitalia aggiunge un volo tra Olbia e Linate

Nuovi voli dal 21 luglio per rafforzare la mobilità da e per la Sardegna, Aeroitalia aggiunge un altro Olbia-Linate.

I record di giugno

“Aeroitalia ha registrato un mese di giugno con numeri particolarmente positivi e rafforza ulteriormente il proprio impegno per la connettività della Sardegna. La compagnia ha trasportato 210.282 passeggeri, con un incremento di 26.515 unità rispetto allo stesso periodo del 2024 sulle rotte in continuità territoriale, raggiungendo un load factor medio del 78 per cento, in crescita di 5 punti su base annua. In particolare, la rotta Cagliari–Roma ha visto un’offerta di 102.001 posti, con un aumento del 18 per cento rispetto al 2024, accompagnato da un significativo incremento del tasso di riempimento di 13 punti e 22.342 passeggeri in più trasportati rispetto all’anno precedente, quando la tratta era gestita da un altro vettore”.

“Ottimi risultati anche per la Cagliari–Milano Linate, che ha raggiunto un load factor del 91 per cento, in crescita di 15 punti rispetto al 2024, e 2.020 passeggeri in più trasportati. Nel solo mese di giugno, Aeroitalia ha movimentato 7.009 passeggeri al giorno sulle rotte operate da e per Cagliari e Olbia. Le previsioni per i mesi estivi confermano il trend positivo: a luglio si contano 275.083 posti a disposizione (+7,3, pari a +18.610 rispetto a luglio 2024), ad agosto, l’offerta salirà a 295.280 posti (+6,3%, pari a +17.544 rispetto ad agosto 2024)”.

Due nuovi collegamenti con Linate

“Per rispondere al picco della domanda estiva, a partire dal 21 luglio verranno attivati due nuovi collegamenti giornalieri. Si tratta del Cagliari–Milano Linate in partenza alle ore 11:00, con rientro da Milano alle 13:10, e l’Olbia–Milano Linate in partenza alle ore 11:30, con rientro da Milano alle 13:30. A rafforzare ulteriormente l’offerta, i nuovi accordi globali con i vettori Delta Air Lines, Air France e KLM, che garantiscono ai passeggeri, dal 1° luglio, la possibilità di collegarsi facilmente ai principali hub internazionali e di proseguire il viaggio verso oltre 600 destinazioni del mondo”.

