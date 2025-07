Limitazioni per la spiaggia di Liscia Ruja a causa del rischio incendi

Solo 300 auto oggi potranno accedere alla spiaggia di Liscia Ruja, ad Arzachena, troppo alto il rischio di incendi. In risposta al bollettino di previsione di pericolo incendio di codice rosso diramato per la giornata di domani, 8 luglio, il Sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha prontamente adottato misure precauzionali straordinarie. Tra queste, una Ordinanza che prevede un attento monitoraggio degli accessi veicolari lungo la strada comunale di Liscia Ruja, zona particolarmente vulnerabile e sensibile al rischio incendi.

“L’accesso esistente all’area adibita ai parcheggi compresa quella riservata ai consorziati Costa Smeralda dovrà essere vigilata a cura del personale dei concessionari degli stessi – si legge nell’ordinanza – e si dovrà consentire l’accesso ad un massimo di 300 auto e comunicato tempestivamente al Comando della Polizia Locale una volta raggiunto il numero autorizzato”.

L’allerta rossa sulla costa

La decisione del primo cittadino arriva in un momento di massima allerta per la Sardegna, che si prepara ad affrontare una giornata potenzialmente critica sul fronte degli incendi boschivi. Il codice rosso, infatti, indica un livello di pericolo elevatissimo, con condizioni meteorologiche che favoriscono la propagazione rapida delle fiamme e rendono estremamente difficile il loro contenimento. La strada di Liscia Ruja, nota per la sua bellezza paesaggistica ma anche per la vicinanza a vaste aree di macchia mediterranea, è stata individuata come punto strategico per l’applicazione di queste misure preventive.



