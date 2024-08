Dopo le piogge scatta il divieto di balneazione a Santa Teresa

I divieti di balneazione a Santa Teresa Gallura.

A Santa Teresa Gallura sono state emesse cinque ordinanze di divieto di balneazione su alcune spiagge: La Marmorata, Porto Quadro, Cala Sambuco, e Rena Bianca. Sebbene in passato siano già state adottate simili misure, questa volta desidero informarvi personalmente. Le piogge intense e straordinarie hanno causato sversamenti nelle acque del litorale, come è avvenuto in altre località costiere italiane, rendendo temporaneamente non sicura la balneazione.

“Siamo consapevoli del disagio che questa situazione comporta, specialmente per chi ha scelto il nostro comune come meta per le proprie vacanze estive. Tuttavia, la sicurezza e la salute pubblica sono la nostra priorità assoluta – afferma il sindaco, Nadia Matta -. Voglio rassicurarvi che stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità competenti e con i tecnici specializzati per monitorare costantemente la qualità dell’acqua e risolvere quanto prima questa situazione”.

“Confidiamo che le condizioni tornino rapidamente alla normalità, permettendo così a tutti di godere nuovamente del nostro splendido mare – prosegue il primo cittadino -. Mi scuso per l’inconveniente e vi ringrazio per la vostra comprensione e pazienza in questo momento difficile. Vi terremo informati con aggiornamenti costanti sull’evoluzione della situazione“.

