Red Valley, ecco le collanine ritrovate a Olbia e come riaverle

Come riavere indietro le collanine rubate a Olbia.

Durante la recente manifestazione musicale “Red Valley“, tenutasi a Olbia e che ha visto la partecipazione di oltre 100.000 persone, si sono verificati diversi episodi di furto con strappo di catenine e collanine d’oro. Numerosi spettatori, nel corso della serata di sabato 17, si sono recati presso le postazioni di primo soccorso allestite nell’area dell’evento, lamentando escoriazioni al collo a seguito dei furti subiti. Alcuni partecipanti hanno inoltre richiesto assistenza medica a causa di irritazioni agli occhi, probabilmente dovute all’uso di spray urticanti.

In seguito a questi spiacevoli episodi, la Polizia ha effettuato una serie di sequestri, recuperando diversi oggetti di valore, tra cui collanine e catenine d’oro, ora custoditi presso il commissariato di Olbia. Le vittime dei furti hanno la possibilità di visionare gli oggetti sequestrati per il riconoscimento, accedendo al seguente link: https://questure.poliziadistato.it/sassari, nella sezione “I fatti del giorno”.

Per ulteriori informazioni o per procedere al riconoscimento degli oggetti, i cittadini possono contattare il Commissariato di Olbia al numero 0789/550700. Questa iniziativa mira a restituire i beni sottratti ai legittimi proprietari, contribuendo così a ristabilire un senso di sicurezza e giustizia per le vittime di questi reati.

