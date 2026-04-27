Plastic Free libera la spiaggia di Santa Reparata dalle microplastiche

Plastic Free pulisce una spiaggia a Santa Teresa Gallura.

La splendida cornice di Santa Reparata, nel territorio di Santa Teresa Gallura, è stata protagonista di una significativa giornata dedicata alla tutela ambientale e alla lotta contro l’inquinamento da plastica. L’evento di cleanup ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di volontari, mossi da un forte senso di comunità e responsabilità verso il patrimonio naturale della Sardegna.

L’iniziativa.

L’iniziativa è stata coordinata da diverse figure chiave della rete Plastic Free, tra cui Laura Crivelli di Aglientu, Maria Bianco di Aggius, Francesca Carone, referente regionale, Andrea Pigato, vice referente, e Gianpiero Carcangiu, referente provinciale per la Gallura. Grazie a una collaborazione sinergica e a uno spirito di squadra estremamente positivo, è stato possibile svolgere un lavoro meticoloso di raccolta, focalizzato in particolare sulle microplastiche, portando a risultati tangibili che hanno restituito decoro e pulizia all’arenile.

Il successo dell’operazione è stato favorito anche dal supporto logistico e istituzionale. Il Comune di Santa Teresa Gallura ha concesso il patrocinio alla manifestazione, mentre il direttore di Econord, Gianni Manzu, ha garantito il tempestivo ritiro dei rifiuti raccolti, assicurando il corretto smaltimento dei materiali. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i partecipanti, con una menzione particolare per i piccoli volontari Rebecca e Nicola, definiti i “super eroi” della giornata per l’energia e l’impegno dimostrati.

A conclusione delle attività, i volontari hanno potuto godere dell’ospitalità del ristorante pizzeria Azzurra, dove il titolare Augusto ha offerto un trattamento speciale per ritemprare il gruppo dopo le fatiche del mattino. Questa giornata ha confermato come l’impegno collettivo rappresenti la via principale per rendere la Sardegna una regione sempre più libera dalla plastica, proteggendo la bellezza delle sue coste per le generazioni future.

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