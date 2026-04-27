Lavori all’ufficio postale di Oschiri, cosa c’è da sapere

I lavori all’ufficio postale di Oschiri.

Hanno preso il via i lavori del progetto Polis anche nell’ufficio postale di Oschiri. L’iniziativa di Poste Italiane prevede il rinnovamento e la ristrutturazione della sede, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di servizi della pubblica amministrazione nel comune.

Durante il periodo dei cantieri, Poste Italiane ha predisposto una soluzione temporanea per assicurare la continuità delle operazioni ai residenti di Oschiri. A partire da oggi, infatti, è stato installato un prefabbricato modulare adibito a ufficio, dotato di uno sportello polifunzionale, collocato nei pressi della sede di via Ariosto. La postazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35. Al termine degli interventi, previsti in circa 20 giorni, l’ufficio postale di Oschiri tornerà a funzionare nella sua sede originaria.

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