Roulotte in fiamme a Santa Teresa Gallura, le indagini

Le indagini sulla roulotte in fiamme a Santa Teresa.

Le indagini sull’incendio che sabato sera ha distrutto una roulotte a Santa Teresa Gallura continuano senza sosta. Intorno alle 21.30, i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti tempestivamente in Strada Muzzeddu, dove una roulotte era avvolta dalle fiamme. La squadra dei pompieri è riuscita a domare rapidamente l’incendio, evitando che le fiamme si estendessero alla vegetazione circostante, mettendo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul luogo dell’incendio sono arrivati anche i carabinieri e i sanitari del 118, ma fortunatamente non è stato necessario alcun intervento medico.

Le autorità competenti stanno ora conducendo le indagini per stabilire le cause del rogo, che al momento restano sconosciute. La zona, abitualmente tranquilla, è stata teatro di un’azione rapida e coordinata tra i vari corpi di soccorso, che hanno agito prontamente per contenere i danni.

