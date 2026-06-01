A causa delle avverse condizioni meteorologiche e delle forti raffiche di vento previste per la giornata conclusiva, gli organizzatori di P.I.G. 2026 hanno deciso di modificare la location degli eventi in programma oggi lunedì 1° giugno. Le attività previste nel centro storico saranno infatti concentrate in Piazza Vittorio Emanuele I, garantendo così il regolare svolgimento della manifestazione in piena sicurezza.

Dal 30 maggio al 1° giugno 2026, Santa Teresa Gallura sta ospitando il ritorno di P.I.G., l’evento primaverile che negli anni si è affermato come uno degli appuntamenti più attesi del territorio. Un format capace di coniugare enogastronomia, arte, musica, intrattenimento e valorizzazione delle eccellenze locali, coinvolgendo residenti e visitatori in un’esperienza immersiva tra sapori, tradizioni e cultura.

Nonostante il cambiamento logistico imposto dal meteo, il programma della giornata finale resta ricco e variegato. Spazio anche ai laboratori e alle attività dedicate alla sostenibilità e all’educazione ambientale. Dalle 11.00 alle 13.00 si terranno il Laboratorio di Ceramica e Rigenera il Posidonieto, iniziativa dedicata alla scoperta e alla tutela della Posidonia oceanica. Nel pomeriggio, alle 14.00, sarà la volta de “Il Mare delle Meraviglie”, mentre dalle 15.00 alle 17.00 proseguirà il laboratorio Rigenera il Posidonieto.

Per i più piccoli e per le famiglie, dalle 17.00 alle 19.00 è in programma “Il Gioco del Polpo. Salva la Posidonia, tesoro del mare”, attività ludico-didattica che unisce divertimento e sensibilizzazione ambientale. Dalle 18.00 alle 20.00 non mancherà il divertimento con Terminator.

La musica accompagnerà l’intera giornata con una serie di appuntamenti che animeranno la piazza: alle 13.00 salirà in consolle DJ Pinuz, seguito alle 18.00 da DJ Pedde. Gran finale alle 20.00 con l’energia dell’Italo Disco Live Band, pronta a far cantare e ballare il pubblico con i grandi successi della musica italiana e internazionale.

Il trasferimento in Piazza Vittorio Emanuele I consentirà quindi di vivere ugualmente l’ultima giornata di P.I.G. 2026, mantenendo intatto lo spirito della manifestazione e offrendo un’occasione di incontro, divertimento e valorizzazione del territorio anche in presenza di condizioni meteo sfavorevoli. Santa Teresa Gallura si prepara così a salutare questa edizione con una giornata all’insegna della convivialità, della musica e della scoperta delle eccellenze locali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui