Il bar è un ritrovo di pregiudicati, locale chiuso a Olbia per 15 giorni

Chiuso un bar di Olbia.

La Questura di Sassari ha disposto la chiusura per 15 giorni di un locale del centro di Olbia, sospendendo la licenza in seguito a provvedimento amministrativo adottato per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato firmato dal Questore in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, al termine degli accertamenti condotti dagli uffici competenti.

L’azione amministrativa trae origine da una serie di episodi verificatisi nel mese di maggio, durante i quali le pattuglie delle Volanti del Commissariato di pubblica sicurezza di Olbia sono intervenute più volte presso l’esercizio. Dagli approfondimenti sarebbe emerso che il locale era frequentato con continuità da soggetti con precedenti penali e di polizia, oltre che da persone ritenute di particolare pericolosità in relazione al contesto dei fatti segnalati. Nel corso degli interventi sono stati registrati episodi di violenza interna, tra cui aggressioni ai danni di avventori e personale, una delle quali avrebbe visto l’utilizzo di un martello, oltre a una rissa sviluppatasi all’interno del locale. Le circostanze rilevate hanno contribuito alla valutazione complessiva dell’autorità di pubblica sicurezza.

Il ripetersi di situazioni analoghe potrebbe determinare ulteriori provvedimenti fino alla eventuale revoca della licenza nei confronti del gestore. Il provvedimento resterà in vigore per il periodo stabilito e sarà oggetto di ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti, che continueranno a monitorare la situazione del locale e le condizioni complessive dell’esercizio commerciale nel contesto cittadino. Tutti gli accertamenti proseguono nell’ambito delle attività di prevenzione previste dalla normativa vigente.

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