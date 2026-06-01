Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 2 giugno

Le previsioni meteo per il 2 giugno a Olbia e in Gallura

Secondo le previsioni meteo per il 2 giugno a Olbia e in Gallura è attesa una giornata stabile e soleggiata con condizioni ideali per il mare nella Festa della Repubblica. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata con temperature pienamente primaverili e clima molto gradevole lungo tutta la costa gallurese. In occasione del giorno festivo e del ponte del 2 giugno sono attese presenze importanti nelle località balneari, nei porti turistici e nelle spiagge del nord-est Sardegna.

Temeprature e vento

Le temperature si manterranno elevate con minime tra 19 e 21 gradi e massime fino a 28-29 gradi nelle zone più riparate dalla brezza marina. I venti soffieranno deboli e il mare sarà generalmente poco mosso, favorendo uscite in barca, attività nautiche e giornate in spiaggia. Il meteo a Olbia e in Gallura conferma quindi condizioni molto favorevoli per chi approfitterà della festività per trascorrere la giornata sul litorale.

Le spiagge della Gallura si preparano a vivere una delle giornate più frequentate di questo inizio stagione grazie al sole e alle temperature quasi estive. Il mare sarà tranquillo e la temperatura dell’acqua si manterrà intorno ai 20 gradi, consentendo già bagni e permanenze prolungate in spiaggia soprattutto durante il pomeriggio.

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